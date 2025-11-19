Reprodução SBT/Instagram Jornalista comenta saída de Rinaldi Faria





O desligamento de Rinaldi Faria do SBT, ocorrido nesta última terça-feira (18), repercutiu dentro e fora da emissora. Horas após o anúncio, a jornalista Márcia Dantas, ex-âncora do "SBT Brasil", comentou em uma publicação nas redes sociais e afirmou que o então executivo teria sido um dos responsáveis por sua saída do canal em janeiro deste ano.

No comentário, Márcia relatou que Faria chegou a comparar seu salário ao de outra apresentadora da casa, apontando que ela recebia mais devido ao tempo de empresa e ao fato de ter ocupado a bancada do principal telejornal da emissora. Segundo a jornalista, essa comparação teria sido usada como argumento para justificar a decisão de demiti-la.

“Ela tinha que virar repórter, mas não dá com esse salário, deixa a outra que ganha menos”, teria sido a frase atribuída ao executivo, segundo o relato publicado pela própria jornalista. Márcia Dantas deixou o SBT após cerca de sete anos na emissora e atualmente integra o time de apresentadores da Jovem Pan News.

Comemoração interna?

A saída de Rinaldi Faria da função interina na Superintendência Artística e de Programação da emissora, também virou assunto entre os atuais contratados da emissora de Silvio Santos. Entre eles, o apresentador Danilo Gentili, do "The Noite", que fez um comenário irônico por meio do X, antigo Twitter.

"Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá", escreveu ele, citando os palhaços Patati e Patatá, criados por Faria.



