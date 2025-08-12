Vanessa da Mata
Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata

Vanessa da Mata não passou despercebida pelos seguidores em suas redes sociais. A cantora aproveitou a folga na agenda para  curtir um momento de relaxamento em Trancoso, na Bahia. 

Enquanto se refrescava com um banho de mar, ela fez questão de posar para fotos e compartilhar com os fãs. Nas imagens, Vanessa pararece fazendo charme enquanto entra no mar.

Na legenda, ela compartilhou a letra da música Maria Sem Vergonha , lançada em maio desse ano.

Os cliques ganharam a atenção dos seguidores, que compartilharam mensagens carinhosas. "Quebrando as redes! Dei até zoom! Lindaaaaaaa❤️❤️❤️❤️", brincou a fã. "Que isso comadre 🔥", postou uma outro. "Deusa 😍😍😍", conluiu um terceiro.





