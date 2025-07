Instagram/Reprodução Velório de Preta Gil acontecerá na sexta-feira (25)









O velório da cantora Preta Gil, que faleceu aos 50 anos neste domingo (20), em Nova York, será realizado nesta sexta-feira (25), das 09h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público.

A artista faleceu devido a complicações de um câncer colorretal, contra o qual lutava desde janeiro de 2023. Na cerimônia, segundo divulgação dos familiares, " celebraremos sua vida, arte e legado ".

Preta Gil foi diagnosticada com adenocarcinoma no intestino em janeiro de 2023. Ao longo do processo, enfrentou quimioterapia, radioterapia, cirurgias e internações, documentando as etapas do tratamento para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Em 2023, superou uma sepse grave e precisou de uma bolsa de ileostomia.

Em agosto de 2024, a doença retornou com metástases, atingindo quatro regiões do corpo, sendo o peritônio, dois linfonodos e um nódulo no ureter.

Já em 2025, revelou o uso de uma bolsa de colostomia definitiva após a amputação do reto.

A cantora havia viajado para os Estados Unidos para realizar o tratamento da doença, local onde faleceu.





Trajetória na arte

Nascida no Rio de Janeiro em 1974, Preta Gil construiu uma trajetória artística marcada pela ousadia e compromisso com causas sociais.

Sua música, que misturava samba, pop e reggae, celebrava a negritude, o amor livre e o empoderamento feminino.

Entre suas principais músicas estão " Só o Amor " e " Sinais de Fogo ". Além da música, brilhou na TV, participando de novelas e programas.

Como empresária, esteve à frente da Music2Mynd e usou sua voz para pautas sociais, como saúde pública e combate ao racismo.

Preta Gil se declarava abertamente bissexual e panssexual, defendendo a população LGBTQIAPN+.