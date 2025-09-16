Reprodução/ Instagram @areiampb Estátuas de Gilberto e Preta Gil

Preta Gil recebeu mais uma homenagem póstuma. A cantora, atriz, empresária, compositora e apresentadora ganhou uma estátua em Copacabana, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (15).

A peça ficará ao lado de uma escultura de Gilberto Gil, o pai da artista. Quem foi responsável pela elaboração do projeto foi Francisco Pará. O escultor utilizou fibra, pó de ouro e acabamento de cobre para o design.





A iniciativa teve organização do quiosque Areia MPB, sob administração da Orla Rio. Em 2023, eles também foram responsáveis pela inauguração da estátua de Gilberto no mesmo local.

"A inauguração da estátua em homenagem à eterna Preta Gil aqui no Areia MPB. Um símbolo de força, alegria, representatividade e amor à música brasileira. Preta deixou sua voz, sua luz e sua coragem marcadas para sempre em nossos corações, e agora também na paisagem da nossa cidade", anunciou o quiosque.

"Que cada olhar para essa estátua seja um convite para lembrar sua história, sua luta e sua imensa contribuição para a cultura. Viva, Preta Gil", finalizou o Areia MPB.

Relembre

Preta Gil faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, enquanto estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra câncer colorretal. A artista se mudou do Brasil em busca de alternativas para o caso dela.

Seu velório foi realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Várias celebridades marcaram presença na cerimônia fúnebre, realizando homenagens póstumas e discursos para ela.

Atendendo a um desejo que ela expressou em vida, suas cinzas foram repartidas entre familiares e amigos próximos. "Dentre os vários pedidos que ela tinha para isso, um deles era de que o corpo dela fosse cremado, e que as cinzas fossem distribuídas de certa forma entre as pessoas da família e os amigos", recordou Gilberto Gil, em entrevista ao "Fantástico".