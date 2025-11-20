Reprodução/Instagram/@bellmarques Bell Marques compra lancha

O cantor Bell Marques comprou uma lancha avaliada em R$ 15 milhões. A embarcação, do modelo Schaefer 660, é bastante luxuosa e imponente, com lotação máxima para 20 pessoas.

Segundo informações da fabricante, a lancha está equipada com painéis multitouch, joystick driving e sensores sofisticados. Também conta com churrasqueira, um solário gigante e um sofá com mesa expansível, com capacidade para seis pessoas.

As varandas laterais aumentam em 25% a área da popa e, segundo a Schaefer, se abrem hidraulicamente. A lancha ainda possui uma suíte master com entrada independente. No total, são três cabines, todas com janelas próximas à linha d’água.





"Eu estou achando muito bacana. O evento está bem construído, é o que a Bahia merece. Esse Boat Show tem a cara e a energia do Estado. Estou encantado com os barcos que estão aqui hoje. Fico feliz de ver um evento desse sucesso, e é ótimo poder ver de perto o crescimento da parte náutica na Bahia", disse o cantor ao falar da comprova do bem.

"É meu primeiro Boat Show em Salvador, e estou encantado. A estrutura está muito bem montada e todas as marcas participam de uma forma bem positiva. Isso é importante para nós, baianos, e para o setor náutico que vem se desenvolvendo muito. Tenho certeza de que, nos próximos anos, o evento vai atrair ainda mais visitantes de fora", frisou o famoso.