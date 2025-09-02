Reprodução/DiaTV/De Frente com a Blogueirinha Beatriz Reis comenta sobre fim da amizade com Alane Dias





















A ex-BBB Beatriz Reis revelou, durante entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha, que foi ignorada por Alane Dias, sua amiga próxima dentro do reality. Segundo Beatriz, após o fim do programa, ela tentou manter contato, mas não obteve retorno da bailarina.

Bia do Brás, quando indagada pela Blogueirinha sobre o fim da amizade da ex-BBB com a atriz, revelou o que realmente ocorreu:





"A gente saiu do Big Brother e tomou caminhos diferentes. Cada uma seguiu seu rumo. Quando saímos do BBB, no olho do furacão, eu procurei ela algumas vezes - liguei, mandei mensagem - mas ela não quis [responder]. Talvez ela estivesse na correria, talvez por causa da agenda" , disse a famosa.

A apresentadora disse que não teve um motivo específico, chegou a procurá-la, mas não obteve resposta da namorada de Francisco Gil.

"Eu não sei. A gente tinha muitos compromissos, entrevistas, muitas coisas acontecendo. Eu procurei. Mas é isso, é igual ao terceirão: as pessoas não querem continuar, não faz mais sentido. Eu fui atrás, não tive retorno, e tá tudo bem, eu super respeito" , contou.

Por fim, a contratada da Globo contou que teve somente um contato com a paraense, mas, após várias tentativas sem resposta, acabou desistindo. Assim, a amizade entre as duas chegou ao fim.

"Eu liguei umas três vezes, em dias diferentes, mandei mensagem, fui atrás, com meu jeitinho de amiga. Aí, como não teve troca... depois de um tempo, ela mandou um direct, alguma coisa assim. Mas já tinha esfriado. Na época, ela já estava fazendo novela, morando no Rio. E como eu também estava focada nas minhas coisas de trabalho, não voltei a procurar" , disse.