Reprodução Instagram - 5.3.2024 Melody e Ana Castela

Melody, de 18 anos, rompeu o silêncio sobre uma das polêmicas mais conturbadas da carreira: a suposta rivalidade com Ana Castela. Nesta segunda-feira (17), a cantora abriu o jogo sobre a relação com a namorada de Zé Felipe.

"Acho a Ana incrível, ela tem o brilho dela. Somos artistas muito diferentes", começou no programa "De Frente Com Blogueirinha". Em seguida, ela foi categórica em demonstrar o descontentamento com os internautas que insistem em fazer comparações entre elas.





Segundo Melody, não há motivos para isso, tendo em vista que ambas apresentam diferenças na forma de conduzir a carreira na indústria fonográfica. "Não gosto dessa rivalidade que criam. São estilos, vozes e propostas distintas", argumentou.

"Ela está arrasando, cada uma na sua área. E eu não dei carreira nenhuma para ela", prosseguiu. Para colocar fim nas especulações de uma suposta rixa com a "boiadeira", a cantora ainda garantiu que as duas farão uma nova parceria musical após "Pipoco".

"A gente vai gravar juntas. Um feat não exige que as pessoas sejam melhores amigas o tempo todo. Mas, no caso dela, eu realmente gosto. Amo a Ana", antecipou.

Novo projeto

Reprodução/Instagram Anitta e Melody

Ainda durante participação no "De Frente com Blogueirinha", Melody contou que lançará uma nova canção em parceria com Anitta. Além das duas funkeiras, a faixa conta com as participações de Pabllo Vittar, Marina Sena e MC Danny.

A jovem ainda fez questão de comentar as discussões públicas que teve com Anitta no passado. "Para ser sincera, toda essa briguinha, a gente sempre fez na brincadeira. A gente sempre brincou muito. Quando ela queria mídia, ela puxava de lá. Quando eu queria mídia, eu puxava daqui", admitiu.