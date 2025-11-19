Reprodução/Instagram Nicole Bahls

Nicole Bahls, de 39 anos, surpreendeu o público ao revelar como se sustenta. Muitos internautas pensavam que os dinheiros vindos de publicidades fossem a principal renda da ex-panicat, mas a influenciadora detalhou o que, de fato, faz com esse dinheiro.

As declarações foram dadas durante participação no PodSê, podcast da Serasa, apresentado pelo ex-BBB Gil do Vigor. "Vivo da venda dos ovos das galinhas e do leite, e todo dinheiro da publicidade eu guardo”, garantiu.





“Eu tinha umas economias, inteirei e botei 100% ali no terreno do meu sítio. Fiquei ‘durinha’, mas investi tudo no terreno", revelou ela. A ex-peoa de "A Fazenda" desembolsa cerca de R$ 15 mil por mês em ração, banho e cuidados com os animais dela.

Bahls ainda brincou sobre um período no qual chegou a ficar negativada por inadimplências. "Nome sujo é só uma fase, depois a gente limpa", debochou a atual competidora do "Dança dos Famosos".

Críticas

Em agosto deste ano, Nicole Bahls foi extremamente criticada pelo desempenho na estreia do "Dança dos Famosos", competição do "Domingão com Huck". A ex-participante de "A Fazenda" usou as redes sociais para se manifestar.

"Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de apreender mais e me superar", começou.

"Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez. Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo, amo vocês e amo fazer vocês sorrirem, preenche minha alma", acrescentou na época.