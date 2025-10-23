Reprodução/Instagram/@loreimprota Lore Improta fala sobre desejos da gestação

Lorena Improta está vivendo uma nova fase em sua vida. A influenciadora revelou na última quarta-feira (22) que está esperando o segundo filho com o canto Leo Santana. O casal é pai de Liz, de 4 anos, e agora se prepara para a chegada de mais um bebê.

Nos stories do Instagram, a famosa dividiu com os seguidores detalhes dos primeiros sintomas e desejos da gestação.

"Estou aqui lendo e respondendo todas as mensagens. Amanhã vou abrir uma caixa de perguntas, tá? Mas já adianto: essa gestação está sendo bem diferente da de Liz", disse a influenciadora.

Com a revelação, os fãs ficaram curiosos sobre como têm sido os primeiros dias da gravidez. Irreverente, ela compartilhou um dos hábitos que mais tem repetido nos últimos dias: comer banana misturada com leite em pó. A receita simples que virou seu grande desejo.

"Aqui eu não quero saber de mais nada da vida. Meu desejo ultimamente tem sido esse", disse a dançarina enquanto comia banana e colocava uma colher de leite em pó na boca.

Improta reiterou que a intensidade do apetite tem aumentado.

"Galera, só contar pra vocês 'rapidão' aqui o que tenho feito todos os dias da minha vida ultimamente. Minha boca chega salivar", disse ela enquanto se deliciava com a receita.

Ela também relembrou como foi a gestação de Liz e destaca que os desejos eram diferentes.

"Melhorou um pouco da outra gravidez. Quem me acompanha vai lembrar que eu comia todos os dias salgadinho e sorvete napolitano. Basicamente era isso todos os dias", pontuou.

A loira manteve o bom humor e a espontaneidade até a falar sobre uma saia justa que passou com a filha. A pequena fez uma pergunta inusitada que pegou Leo Santana e Lore Improta de surpresa.

"Liz acabou de perguntar para o pai como que o neném entrou na minha barriga", relatou ela com emojis de risadas.

Anúncio da gravidez

Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, serão pais pela segunda vez. A nova gestação foi anunciada pela primogênita do casal, Liz, por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (22).

"Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! Estamos tão feliz", escreveram eles como legenda de uma postagem feita no Instagram. No vídeo, Liz mostra a ultrassonografia do bebê que está a caminho e abraça os pais.