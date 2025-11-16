Reprodução/ Instagram @kaarencesar Shawn Mendes e Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, de 30 anos, e Shawn Mendes, de 27, foram flagrados juntos na área VIP do show de Dua Lipa, em São Paulo, neste sábado (15). O encontro viralizou e aumentou as especulações de affair entre eles.

Assista:

pic.twitter.com/KEA5Zwr2Dc





Na ocasião, a atriz e o cantor curtiam a apresentação da artista na companhia de Sasha Meneghel e João Lucas. Dua Lipa ainda se apresentará no Rio de Janeiro, no próximo sábado (22).





A especulação de affair

Embora tenham viralizado neste fim de semana, Bruna e Shawn já são alvos de rumores sobre um suposto romance desde 2017, quando ele se apresentou no Rock in Rio. Logo depois do evento, eles se seguiram.

Desde então, o músico passou a curtir várias fotos de Marquezine em plataformas de interação virtual, como o Instagram. Vários fãs, inclusive, torcem para que eles comecem a namorar cada vez que essas curtidas são notadas.

Segundo a página Circo da Mídia, neste ano, os dois teriam sido flagrados em clima de romance após o show do artista no Lollapalooza Brasil, em um after organizado pelo filho de Faustão.

Estados civis

Mendes revelou estar solteiro em dezembro de 2024, mas já se envolveu com famosas como Camila Cabello. Já Bruna anunciou a separação de João Guilherme em fevereiro deste ano, porém eles têm sido vistos juntos com frequência nos últimos dias.