Reprodução/ X, antigo Twitter @ShawnMendesBRA Shawn Mendes e Marcelo Sangalo Cady

Shawn Mendes, de 27 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. O motivo? Ter aparecido sem camisa na companhia de Ivete Sangalo, além de ter posado com o filho dela, o jovem Marcelo Sangalo Cady, de 16, em Salvador, na Bahia.



Shawn Mendes e Marcelo Sangalo, filho da Ivete, hoje em Salvador 🇧🇷 pic.twitter.com/z851G8QkI1 — Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) November 10, 2025





O cantor e compositor, conhecido pela trajetória na indústria fonográfica internacional, ostentou os músculos definidos do abdômen enquanto aproveitava para renovar o bronzeado em meio às paisagens paradisíacas baianas.

Reprodução/ X, antigo Twitter @ShawnMendesBRA Ivete Sangalo e Shawn Mendes





Nas redes sociais, os internautas repercutiram o momento. "Imagina ser filho da Ivete e amigo do Shawn Mendes? O Marcelinho zerou e eu confesso que estou com inveja", admitiu um usuário na rede social de Mark Zuckerberg.





"Ivete super receptiva. Com certeza, o Shawn vai querer voltar mais vezes ao Brasil depois desse período ao lado dela", apostou uma segunda. "O rolê aleatório que nenhum roteirista jamais pensaria: juntar o astro do pop com a maior do axé", brincou ainda um segundo.

Por que ele está no Brasil?

O cantor e compositor veio ao país para se apresentar no Prêmio Earthshot 2025, organizado pelo príncipe William. Após cantar no evento, que ocorreu no Rio de Janeiro, ele aproveitou a estadia no Brasil para conhecer outros destinos, como Salvador.

Saiba mais

Além da trajetória com cantor e compositor, Shawn Mendes ganhou destaque midiático pela atuação como modelo, principalmente em campanhas para grandes marcas estrangeiras. Ele começou na internet postando vídeos de covers.

Em 2014, foi notado por Andrew Gertler, caça-talentos da Island Records Ziggy Chareton. A partir de então, fechou o primeiro contrato profissional com uma gravadora. Na carreira coleciona quatro álbuns, "Handwritten", "Illuminate", "Shawn Mendes" e "Wonder".

