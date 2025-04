Reprodução Instagram - 1.4.2025 Bruna Marquezine e Shawn Mendes

A vinda de Shawn Mendes ao Brasil para o Lollapalooza 2025 gerou diversos comentários em redes sociais como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? Uma suposta festa após o festival na qual o astro internacional teria se envolvido com uma atriz brasileira.





Segundo o perfil Circo da Mídia, no Instagram, Shawn foi visto em clima de romance com Bruna Marquezine, que está solteira desde o fim do relacionamento com o ator João Guilherme Ávila. Nenhum dos envolvidos confirmou a suposta relação amorosa. De acordo com este perfil, João Silva, filho de Faustão, organizou o evento, que contou ainda com Sasha Meneghel entre os convidados.





Não é a primeira vez...

Embora as especulações de que Marquezine e Mendes tenham ficado após o Lollapalooza, os artistas já foram alvos dos mesmos boatos em 2017, quando também acontecia um festival musical no Brasil, o Rock in Rio. Na época, eles foram vistos juntos, mas a torcida por um romance não cresceu, já que Bruna reatou com Neymar Jr. logo depois.





Desta vez, como a atriz está solteira, fãs passaram a torcer para um namoro entre ela e Shawn. "Adoro quando pessoas bonitas ficam com outras pessoas bonitas, o mundo até gira melhor", brincou uma usuária do X. "Shawn Mendes e Bruna Marquezine, se casem e tenham mini atores e cantores meio canadenses meio brasileiros", se divertiu uma segunda.