Leandro Hassum, relembrou a relação com o pai Carlos Alberto da Costa Moreira, e contou que ele ainda é o principal tema de sua terapia. Em entrevista ao Fantástico, o comediante afirmou que sua vida mudou após o dia 14 de dezembro de 1994, quando o pai foi preso por envolvimento com a máfia italiana na distribuição de armas e drogas no Rio de Janeiro.

Hassum foi indagado sobre sua relação com o ele e qual foi sua reação ao saber que o mesmo era envolvido com a máfia italiana.





"Foi um corte na minha vida, de 21 anos, que vivi uma mentira. Fui de 100 a 0 como se tivesse batido no muro de frente, em 1 segundo" , afirmou.

Na época, ainda jovem, o comediante levava uma vida confortável e sabia apenas que o pai era um homem bem-sucedido. No entanto, após a prisão, todos os bens da família foram bloqueados, e Hassum passou a vender salgadinhos na porta do teatro para sobreviver.

O ator, então, contou como era a convivência com o pai e revelou que a prisão dele o fez parar de ver sentido em datas comemorativas.

"Sem dúvida nenhuma, meu pai - apesar de tudo isso - era o centro das festas. As comemorações eram sempre na minha casa: Natal, Ano Novo, Páscoa. Ele fazia até a patinha do coelho com maisena [Na Páscoa]. E, quando tudo aconteceu, para mim deixou de fazer sentido comemorar qualquer coisa" , disse.

Em momentos de dificuldade, Hassum destacou que chegou a enfrentar problemas para sustentar a família e que precisou se vestir de Papai Noel para garantir o sustento.

"Aí eu me caso, tenho uma filha... Hoje, não preciso mais me vestir de Papai Noel para comprar o presente dela. Mas, no primeiro Natal da minha neta, eu me vesti de Papai Noel para ela" , contou.

Por fim, o humorista ressalta que mesmo após as dificuldades que passou durante adolescência e com a perda financeira que sofreu na família, conseguiu recuperar-se. Hoje, ele conta que as datas comemorativas voltaram a ter um sentido.

"Dia dos Pais, Natal... tudo tinha perdido o sentido. E hoje, tudo voltou a ter significado" , finalizou chorando.