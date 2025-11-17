Instagram Giovanna Ewbank posa de biquíni em hotel de luxo durante viagem a Dubai

Giovanna Ewbank publicou fotos de biquíni fio-dental nesta segunda-feira (17) durante viagem a Dubai , nos Emirados Árabes Unidos, e atraiu elogios nas redes. As imagens mostram momentos de descanso em um hotel de luxo junto ao marido, o ator Bruno Gagliasso.

Giovanna compartilhou registros da estadia no Address Beach Resort e exibiu detalhes da viagem ao lado de Bruno. "Deusa! Eu amo este casal! Que tudo esta viagem", escreveu uma internauta ao comentar a foto. Outra seguidora afirmou: "Giovanna maravilhosa". "Estão arrasando nas fotos estou adorando acompanhar. Vcs são tão lindos juntos q parece IA", disse outro comentário.

Giovanna e Bruno estão no Address Beach Resort, conhecido pelas diárias que chegam a cerca de R$ 27 mil na alta temporada. A suíte presidencial oferece acesso ao spa, cabana privativa, refeições inclusas e vista panorâmica para a Marina de Dubai.

A apresentadora também abriu um novo álbum de viagem no domingo (16). "Point of View >>> Dubai. 2 dias por aqui #Dubai. Qual foto te representa em uma viagem?", escreveu na legenda da publicação que reúne cliques do início da estadia.

O casal ainda aparece em registros no Andress Hotel Resort, outro endereço de luxo na região, com diárias que podem alcançar R$ 35 mil. O local é conhecido pela vista para a Marina e para as águas do canal.