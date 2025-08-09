Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

Virgínia Fonseca correu para as redes sociais para mostrar aos seguidores os detalhes de suas férias. O destino escolhido pela influenciadora foi Dubai. Nas imagens, ela aparece curtindo o momento de descontração na piscina de um hotel enquanto renova o bronzeado.



"Bom dia Brasil 😮‍💨💙", escreveu ela na legenda.

Os cliques causaram furor entre os seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Tá vivendo, né RAINHA 🙌❤️💚👏👏😍😍", disse um deles. "Maravilhosa❤️❤️❤️", postou uma outra. "Que linda. Merece tudo o que conquistou😍❤️🙌", afirmou uma terceira.





Recentemente, Virginia publicou uma mensagem reflexiva em meio ao processo de separação com Zé Felipe . A apresentadora compartilhou a imagem de uma criança carregando dois baldes de água, acompanhada da frase: “ Quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota d’água ”.

A postagem foi feita horas após o programa Fofocalizando , do SBT , divulgar com exclusividade que Zé Felipe entrou com pedido oficial de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás