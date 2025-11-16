Reprodução/ Instagram @caetanoveloso Carlinhos Brown, Caetano Veloso e Dua Lipa





Dua Lipa, de 30 anos, surpreendeu o público na apresentação que realizou em São Paulo, no Estádio do MorumBis, neste sábado (15). Isso porque não apena cumpriu a promessa de cantar em português, como também convidou dois artistas para o momento.

Trata-se de Carlinhos Brown e Caetano Veloso, considerados como uma das principais vozes da música popular brasileira contemporânea. A apresentação faz parte da turnê "Radical Optimism", que também será levada ao Rio de Janeiro no próximo sábado (22).





Dua Lipa e Carlinhos Brown interpretaram "Magalenha", canção conhecida na voz de Sérgio Mendes. Já quando se fez dueto com Caetano, a estrela internacional apostou na música "Margarida Perfumada", do grupo baiano Timbalada.

Dua Lipa ainda não se despedirá do Brasil. A cantora e compositora terá outra apresentação. Dessa vez, ela subirá ao palco da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (22).

Com uma megaestrutura, interpretará as faixas disponibilizadas no terceiro disco lançado por ela. No entanto, outras músicas, de álbuns anteriores, como "Future Nostalgia", também serão cantadas. Confira a setlist completa:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

(Música surpresa)

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Horse

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don't Start Now

Houdini

Ingressos

As entradas para o próximo show podem ser adquiridas pela Ticketmaster. A Pista Premium A/B custa R$ 940 a inteira e R$ 470 a meia-entrada. A Pista sai por R$ 590 a inteira e R$ 295 a meia. Na Cadeira Sul, os valores são R$ 640 (inteira) e R$ 320 (meia). Já a Cadeira Inferior Leste e a Cadeira Inferior Oeste têm o mesmo preço: R$ 780 a inteira e R$ 390 a meia-entrada. As Cadeiras Superiores Leste e Oeste A/B também compartilham os valores, com ingressos a R$ 460 a inteira e R$ 230 a meia-entrada.