Niterói (RJ) comemora no próximo sábado (22) o aniversário de 452 anos com festa na Praia de Icaraí, com direito a um show gratuito de Zeca Pagodinho às 20h.

A apresentação integra a turnê de 40 anos de carreira do artista. O evento visa, além da comemoração dos mais de quatro séculos do município, destacar a importância do samba para a história local.

Relação com o Samba

A cidade de Niterói (RJ) tem relação profunda com o samba desde o início do século XX. O compositor Ismael Silva, nascido no bairro de Jurujuba, criou ao lado da Turma do Estácio a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, em 1928.

O grupo revolucionou a forma de fazer samba e influenciou os desfiles carnavalescos. Entre as inovações, estavam a introdução da cuíca, a criação do surdo de marcação e o ritmo acelerado que virou base das escolas de samba. A cidade também revelou nomes como Bide e Marçal, figuras centrais na construção da identidade do gênero musical.

Niterói também foi o palco para inspirar sambas, marchinhas, ragtimes e maxixes ao longo do século passado. Compositores como Wilson Batista, Ataulfo Alves e Lamartine Babo mencionaram a cidade em suas letras. A região de Icaraí aparece em diversas músicas que retratam amores, saudade e cotidiano à beira da Baía de Guanabara. Registros mostram também homenagens a bairros como São Francisco e Itaipuaçu.

A travessia entre Rio e Niterói virou tema de marchinhas e sambas que brincavam com a distância entre apaixonados e dificuldades da rotina antes da construção da ponte.

O Carnaval local, que já figurou entre os maiores do país, vive processo de retomada. Projetos como a construção da Cidade do Samba e do Museu do Carnaval tentam reacender a tradição no município e estimular as novas gerações a se ligarem mais ao Carnaval novamente.

A festividade, inclusive, traz personagens recorrentes na região, como a Mulata, o Pandeiro e o Rei Momo que são tradicionais na cidade. Além disso, Niterói conta com uma apresentação das escolas de samba que desfilam pela cidade com enredos que debatem cultura e a história fluminense.

O show de Zeca Pagodinho

A abertura da festa começa às 17h, com roda de samba comandada por Inácio Rios. O cantor reúne artistas como Mingo Silva, Alexandre Marmita, Andrea Beat, Chico Alves, Adriana Dutra, Pedro Ivo, Daniel Scisinio e Bruno Barreto. A DJ Cris Panttoja anima o público antes e depois dos shows.

Zeca Pagodinho prepara repertório que reúne sucessos conhecidos. Ele cantará “Camarão que dorme a onda leva”, “Verdade”, “Vai vadiar”, “Judia de mim”, “Maneiras”, “Coração em desalinho”, “Seu balancê”, “Mutirão do amor”, “Ogum”, “Lama nas ruas” e “Deixa a vida me levar”.

O prefeito Rodrigo Neves lembrou a relevância da cidade no estado. “Niterói é uma das cidades mais antigas do Brasil, com uma presença destacada na formação do nosso país e do Estado do Rio”, afirmou.

A festa também mira o futuro. “É importante celebrar essa data tão especial em que Niterói completa 452 anos. Todos estão convidados”, completou.