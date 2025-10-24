Reprodução/redes sociais João Gomes e Zeca Padodinho: "sextou"

O cantor João Gomes, que está no Rio de Janeiro para o show de gravação de um DVD, passou a sexta-feira (24), com Zeca Pagodinho e registrou nas redes sociais.

O cantor pernambucano compartilhou registros do encontro com a legenda “por aqui sextou”.



Antes da última parada, em um bar carioca, os dois passaram um tempo na casa do ícone do samba, onde Zeca mostrou ao jovem artista parte de sua coleção de troféus, entre eles, Grammy Latinos e diversos discos de platina.



“A casa do Zeca tem o som do Brasil em cada canto. Honra demais viver esse momento”, escreveu o pernambucano.



Neste domingo, João Gomes tem um momento importante de sua carreira.





Ele vai gravar seu novo DVD em um evento gratuito, nos Arcos da Lapa, que contará com participações especiais, inclusive de Zeca Pagodinho, além de Ivete Sangalo, MC Cabelinho e Ruan Vaqueirinho.



O show está marcado para as 15 horas e a Prefeitura do Rio montou esquema especiais de trânsito e segurança para o evento.