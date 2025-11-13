Instagram Tati Zaqui emociona ao revelar perda do primeiro filho: “Voltou para o Senhor”

A cantora Tati Zaqui emocionou os fãs ao revelar nesta quinta-feira (13) que perdeu o primeiro filho. A artista, que estava com um mês de gestação, compartilhou um vídeo nas redes sociais para homenagear o bebê. O filho seria fruto do relacionamento com Matheus Oliveira.

No vídeo, Tati mostrou o momento em que descobriu a gravidez e a reação emocionada da família. A ex-participante de "A Fazenda 14", da Record TV, afirmou que viveu a maior alegria da vida durante o curto período em que esperava o bebê.

“Eu me preparava para anunciar a chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. A maior felicidade que eu senti na minha vida teve a duração de um mês. A mãe é salva pela maternidade, diz a bíblia. E desde aquele primeiro momento, eu sabia que tinha recebido a cura do meu Deus. E eu, que por tantos anos afirmava que não seria capaz… hoje eu vejo o quanto eu precisava de você“, disse Tati.

Em outro trecho, Tati falou da fé para lidar com o momento delicado.

“Nós te amamos desde o primeiro segundo. Todos nós ansiamos pela sua chegada. Posso não entender os planos de Deus, mas eu confio plenamente neles. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje nós compartilhamos com o mundo o quanto você é especial. Deus se faz presente na felicidade, mas também nos ampara no choro. No mundo, teremos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Até breve, nossa estrelinha. Com amor, mamãe e papai“, completou.

Na legenda da publicação, Tati disse: “A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O útero é a porta do céu na terra, Deus nos tocou e aqui fica o registro do nosso maior e breve presente“.

A publicação comoveu amigos e seguidores, que enviaram mensagens de apoio à cantora. “Sinta-se abraçada“, escreveu uma fã. “A estrela mais linda e mais amada! Deus sabe de todas as coisas, passagem breve, porém com muita cura e amor“, comentou outra.

Outros internautas destacaram o carinho com o bebê. “Seu anjinho vai proteger para sempre vocês! Deus te ama amiga! Esse bebê foi muito amado e sempre será“, escreveu uma seguidora. “Quando uma mãe chora, todas choram. Em oração por você“, publicou mais uma fã.