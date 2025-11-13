Reprodução/ Instagram @shawnmendes Shawn Mendes toca violão e canta

Shawn Mendes, de 27 anos, aproveitou a estadia no Brasil para conhecer alguns dos principais pontos turísticos do país. Após passar pelo Rio de Janeiro e Salvador, o cantor e compositor decidiu visitar à Amazônia.

Nesta quinta-feira (13), ele usou as redes sociais para compartilhar os detalhes da expedição e ainda relatou aos fãs que conseguiu ter contato com a comunidade indígena que reside em Sarayaku. O canadense ainda reforçou a importância de discutir temáticas ambientais.









“Tenho pensado hoje em como meu relacionamento, nos últimos anos, com povos indígenas me ensinou tanto sobre amor, verdade, comunidade e natureza. Como a sabedoria é algo muito diferente do conhecimento. Proteger e defender os direitos dos povos indígenas em todo o mundo está profundamente ligado a proteger e defender a própria natureza”, começou.

“Aqui estão algumas fotos e vídeos da minha primeira visita à Amazônia... Não consigo realmente expressar o quanto minha vida mudou durante e depois dessa visita. Foi como se eu tivesse recebido o presente de enxergar o mundo por uma lente mais bela e conectada. Nunca me senti tão em casa em minha própria pele quanto me senti naqueles poucos dias, sentado sob as estrelas e as árvores, ouvindo os sons da floresta”, acrescentou.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 70 milhões de seguidores, o musicista ainda reforçou os ensinamentos que os povos originários têm e como eles repassam esses conhecimentos para as outras pessoas.

“Não sei muito, mas sei que por muitas e muitas gerações os povos indígenas vêm se conectando e cuidando da Terra em que todos vivemos com tanto respeito e amor… e, se estivermos em busca de orientação sobre como proteger e restaurar nosso lar, os povos indígenas estão no centro disso”, concluiu.

Por que Shawn veio ao Brasil?

O artista esteve no país para se apresentar no Prêmio Earthshot 2025, organizado pelo príncipe William. Após cantar no evento, que ocorreu no Rio de Janeiro, ele aproveitou a estadia no Brasil para conhecer outros destinos, como Salvador. Ele chegou a se encontrar com a cantora baiana Ivete Sangalo.