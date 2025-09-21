Reprodução/Instagram Mel Maia e o lutador Luan Medeiros

Mel Maia surpreendeu os seguidores ao trocar declarações nas redes sociais com o lutador Luan Medeiros. Eles estão juntos desde fevereiro e assumiram o namoro em abril.

A atriz surgiu com um sorriso largo posando para fotos ao lado dele em uma práia paradisíaca. O álbum com as imagens foi compartilhado nas redes sociais dele.

"Melhor lugar sempre vai ser com você ❤️", se derreteu na legenda. "Meu amor!!! Te amo, maior presente que eu ganhei!! ❤️", postou ela nos comentários.





Os fãs dos casal encheram a publicação com mensagens carinhosas. "Mel merece ser muitooo amada ❤️❤️❤️", disse uma delas. "Meu coração se enche de alegria por ver esse brilho nos seus olhos, Melzinha. Como é bom ver que você está feliz, mesmo que de longe. Que Deus os abençoe e os guarde de todo o mal 🙏🏼❤️🥹🥰", pos tou uma outra. "Lindos e exalando paixão! Vivam, aproveitem, sejam felizes, usufruam e se blidem, pois esse mundo é malvado!🙌🏽", comentou uma terceira.



