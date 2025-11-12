Reprodução/ Instagram @daniellacicarelli Daniella Cicarelli de biquíni

Daniella Cicarelli, de 47 anos, aproveitou a terça-feira (11) ensolarada para renovar o bronzeado e tonificar os músculos. A apresentadora usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos enquanto treinava na praia.





Os registros foram publicados por ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 571 mil seguidores. Na ocasião, ela usava um biquíni azul e foi elogiada pelo abdômen definido, bem como pelos bíceps e tríceps torneados.





“Gente do céu, como faz pra ter essa barriga? Eu sei que é só me dedicar igual ela, mas é aí que está o problema”, brincou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. “Você definiu meu dilema, colega”, ironizou uma segunda.

“Nossa, que bíceps é tríceps são esses? Musculosa demais e linda também”, avaliou uma terceira. “Eu não quero malhar nem na praia, imagina na academia. Ia estar me acabando de comer e passando longe das atividades físicas”, disse ainda uma quarta.

Saiba mais

Embora nos últimos anos tenha trabalhado majoritariamente como apresentadora de televisão, Daniella Cicarelli ganhou destaque na mídia por uma atuação bem distinta: a carreira de modelo. Ela desfilou nas principais passarelas de Nova Iorque e Londres.

Depois, migrou para a gravação de comerciais e até chegou a ter uma experiência como atriz. Em 2001, foi convidada para uma participação especial em “As Filhas da Mãe”, telenovela escrita pelo autor Silvio de Abreu.

Em 2002, foi contratada pela MTV e comandou várias atrações. As mais conhecidas foram “MTV Sports” e o “Beija Sapo”. É mãe de Ana Beatriz, da antiga relação com o triatleta Frederico Schiliró.