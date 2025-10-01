Instagram Daniella Cicarelli exibe corpo definido em fotos de viagem à Indonésia

A apresentadora Daniella Cicarelli, de 46 anos, publicou nesta quarta-feira (1º) uma seleção de fotos da viagem feita em setembro com o marido, Guilherme Menge. O álbum chamou atenção pela boa forma da ex-VJ, que exibiu abdômen trincado e físico definido em registros de biquíni durante a estadia na Indonésia.

A publicação foi feita no Instagram, onde Cicarelli reuniu momentos da viagem e destacou curiosidades do período.

“ Resumo de setembro: viagem selvagem, costela quebrada, marido gripado, dança do fogo, rolamento no jiu-jítsu para matar a saudade, vício em matcha, romance, paisagens lindas e muito treino! Que outubro venha abençoado para todos nós ”, escreveu.





A ex-triatleta mantém há anos uma rotina de treinos intensos e alimentação saudável. Cicarelli retomou os treinos em julho após se recuperar de uma lesão causada pelo rompimento da fáscia plantar, tecido que sustenta o arco do pé. O problema exigiu meses de cuidados e pode levar de seis a 12 semanas de recuperação em casos menos graves.