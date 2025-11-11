Reprodução Wendy Williams tem diagnóstico de demência e afasia confirmado

Wendy Williams afirmou não ter demência frontotemporal nem afasia, contrariando laudos anteriores que resultaram em sua interdição judicial. A apresentadora, de 61 anos, passou por novos exames e testes cognitivos que indicam capacidade para administrar a própria vida e finanças, segundo informações do site TMZ.

O portal revelou com que os resultados foram entregues à equipe jurídica da artista no fim de outubro. Os advogados pretendem recorrer à Justiça nas próximas semanas para solicitar o fim imediato da curatela. Caso o pedido seja negado, o grupo buscará um julgamento com júri popular.

Há três anos, Wendy Williams vive sob curatela da advogada Sabrina E. Morrissey, responsável por suas decisões pessoais e financeiras. Nesse período, a ex-apresentadora do programa “The Wendy Williams Show” foi internada em uma casa de repouso e chegou a ser levada ao hospital pelo Departamento de Polícia de Nova York para novos exames em março deste ano.

Recentemente, Wendy iniciou uma campanha pública pela própria liberdade. A apresentadora foi vista em eventos de destaque, como o desfile de LaQuan Smith, durante a Semana de Moda de Nova York, marcando sua primeira aparição pública desde o início da tutela. Pouco depois, participou do casamento do filho de seu advogado, Joe Tacopina.

O caso ganhou repercussão após o lançamento do documentário "Where Is Wendy Williams?", produzido pela emissora A&E, que expôs detalhes sobre o afastamento da artista. Antes da estreia, a advogada Sabrina Morrissey tentou barrar o lançamento e abriu um processo contra o canal, que acabou suspenso.

Além disso, o TMZ lançou o curta "Saving Wendy", que mostrou a apresentadora emocionada e isolada em uma casa de repouso. No registro, Wendy desabafou sobre a situação: “Estou vivendo como um criminoso condenado”.