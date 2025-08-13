Reprodução Wendy Williams tem diagnóstico de demência e afasia confirmado

Wendy Williams, 61 anos, teve novamente confirmados os diagnósticos de demência frontotemporal e afasia. A informação foi divulgada pela revista People nesta terça-feira (12). Segundo a publicação, a ex-apresentadora de talk show passou por uma série de exames cognitivos nesta semana, repetindo o resultado revelado pela primeira vez em 2023.

De acordo com a People , a equipe médica realizou “ um número significativo de testes médicos e neuropsicológicos, além de exames, incluindo imagens cerebrais ” para chegar à conclusão. Os laudos não foram divulgados. A atualização vem cinco meses após Wendy ter sido levada ao hospital pelo Departamento de Polícia de Nova York, em 10 de março.

Tutora acompanha o caso

O caso é acompanhado por Sabrina E. Morrissey, tutora nomeada pela Justiça. No início de agosto, ela solicitou a suspensão do processo contra o canal A&E sobre o documentário Onde Está Wendy Williams? . Documentos judiciais afirmam que “ especialistas médicos formaram uma opinião sobre a condição neurológica atual e o diagnóstico de Wendy, incluindo se ela tem capacidade de tomar decisões ”.

A demência frontotemporal é um tipo de degeneração cerebral que afeta áreas ligadas ao comportamento e à linguagem. A afasia, por sua vez, compromete a capacidade de comunicação verbal e escrita.

O diagnóstico é clínico, baseado em conversas, testes de compreensão, repetição e nomeação de objetos. A gravidade depende da extensão da lesão e da causa subjacente.