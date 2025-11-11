Instagram Sabrina Sato exibe abdômen definido após retornar rotina de treinos

Sabrina Sato chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (11) ao compartilhar o retorno à rotina de treinos. A apresentadora, de 44 anos, publicou uma selfie na academia ao lado do personal trainer Marcio Lui, mostrando o abdômen definido com um look preto composto por top e calça legging.

O registro foi publicado nos Stories do Instagram e marcou a retomada das atividades após dias de descanso para cuidar da filha Zoe, de 7 anos, que enfrentou uma virose. “Treino das 8h15”, escreveu Sabrina ao legendar o momento de exercício.

No último domingo (9), a apresentadora comentou sobre o período de resguardo ao lado da filha, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, de 42 anos. Em um texto publicado nas redes, ela relatou que aproveitou os dias em casa para se reconectar com a família e descansar.

“Ficamos recolhidas em casa esses dias, cuidando de uma virose que a Zozo pegou. E as mães sabem quando nossos filhos ficam assim: a gente cola neles. Graças a Deus ela reagiu rápido, mesmo depois de três noites quase sem dormir”, contou Sabrina.

Ela ainda lembrou a insistência da filha para não perder os compromissos infantis. “A minha sagitariana sofria não pela febre, mas pelas festas que ia perder. 'Mãe, me deixa ir, eu vou de máscara, prometo que nem tusso... A Amanda vai ficar triste, a Laurinha, a Sophia...'. Foi uma negociação, mas consegui manter a Zozo em casa e já está bem melhor”, disse.

A artista também refletiu sobre o valor dos momentos em família. “No fim, esses dias foram um respiro. A gente descansou, viu filmes com o Zezé - que dormia antes - leu histórias, desenhou, inventou brincadeiras, cuidou dos cachorros com calma, conversou sobre tudo e nada... e ficamos ainda mais grudadas”, relatou.

Encerrando o relato, Sabrina agradeceu o marido, o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, pelo apoio durante o período. “Bem caseiras, do jeitinho que a vida às vezes pede e a gente ama. Obrigada, meu amor, Nicolas, por tudo”, finalizou.