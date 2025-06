Reprodução Instagram @regianealves Regiane Alves aprecia paisagem

Regiane Alves, de 46 anos, decidiu aproveitar o feriado prolongado nas Cataratas do Couro, situadas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Neste sábado (21), ela compartilhou alguns cliques com os mais de 1,4 milhão de seguidores que a acompanham no Instagram.







Por meio da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg, a intérprete apareceu usando trajes de banho. Em uma das postagens, ela mostrou o corpo definido enquanto posava de biquíni.





Já em outro álbum de fotos, ela apareceu renovando o bronzeado de maiô. "Chapade-se. Chapada te coloca ou de cabeça para baixo, ou no eixo. No meu caso, no eixo, ainda mais na companhia de amigos e com esse pôr do sol lindo para fechar", escreveu na legenda.

Repercussão

Nos comentários, os fãs da artista rasgaram elogios a ela. "Me sinto curtindo essa viagem contigo! Linda", disse uma usuária da rede social. "Amo essa Regiane aventureira", brincou uma segunda. " Belíssima", avaliou outro. "Maravilhosa", disse ainda uma quarta.

Longe da TV

Conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou na teledramaturgia nacional, Regiane Alves está afastada do formato desde 2023. O último papel dela foi Clara, de "Vai na Fé"; mulher que sofria abusos do marido e se descobria como bissexual ao longo dos capítulos.