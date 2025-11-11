Reprodução / Instagram Morre Sally Kirkland, atriz de “Anna”, aos 84 anos

Sally Kirkland, de 84 anos, morreu nesta terça-feira (11), em Palm Springs, cidade turística desértica na Califórnia, nos Estados Unidos. A intérprete ganhou destaque internacional pela atuação na indústria cinematográfica.



Segundo a equipe que gerenciava a carreira da atriz, ela lutava contra várias complicações de saúde nos últimos anos. Um dos diagnósticos públicos foi o de demência.



Em virtude disso, a artista passou a receber cuidados paliativos e estava muito debilitada, principalmente nos últimos meses. A morte ocorreu nesta madrugada, conforme apontou Michael Greene, um dos porta-vozes de Sally.



Relembre



Nos últimos anos, parte dos colegas da classe artística de Kirkland se reuniu para arrecadar fundos e custear o tratamento da estrela do cinema americano. Isso porque, em 2021, o auxílio que ela recebia do SAG-AFTRA foi suspenso.

"Nos últimos 12 meses, ela quebrou quatro ossos e desenvolveu duas infecções com risco de vida”, disseram amigos próximos em depoimentos à imprensa americana.



Ainda que tenha se destacado majoritariamente pela atuação no filme “Anna”, o qual a rendeu uma indicação ao Oscar, bem como uma vitória no Globo de Ouro, Sally fez participações em diversas outras obras. “As Panteras”, “Todo Poderoso” e “JFK” são algumas das mais lembradas pelos fãs.