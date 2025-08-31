Reprodução/Internet Diretor do Bake Off Brasil revela destino dos doces

Marcelo Kestenbaum, diretor do Bake Off Brasil – Mão na Massa, revelou detalhes curiosos dos bastidores da nova temporada do reality culinário do SBT. Segundo ele, nenhuma sobremesa preparada nas provas é desperdiçada: todos os bolos e doces são distribuídos em marmitas para a equipe técnica, câmeras, produção e até para os próprios participantes ao fim das gravações.

“Não sobra nada. Todo mundo leva suas marmitinhas no final do dia, desde os participantes até a equipe de câmeras e produção. É tudo aproveitado”, contou o diretor do

O executivo explicou ainda que os competidores recebem instruções para evitar excessos nas receitas. “Eu pego muito no pé quando alguém pede ingredientes demais. Se precisar de mais, eles têm à disposição, mas não pode ter desperdício", sinalizou.

Cozinhas secretas

O programa também conta com duas cozinhas secretas. Uma delas fica à disposição dos confeiteiros amadores, equipada com utensílios. A outra é restrita ao SBT, usada por confeiteiros profissionais para testar receitas do reality e preparar sobremesas aproveitadas em outras atrações da emissora, como novelas, humorísticos e programas de variedades.

Segundo o diretor do, o processo de seleção dos competidores dura cerca de dois meses e inclui entrevistas, provas práticas e até avaliação de perfil. “Não é só pela confeitaria. Carisma e diversidade contam muito. É como montar o elenco de uma novela, com perfis diferentes para que o programa funcione. Mas todos são confeiteiros amadores que realmente vivem disso”, explicou em conversa com o Notícias da TV.