Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes Whindersson Nunes fala sobre tirar um tempo das redes sociais

Whindersson Nunes foi um dos convidados do Altas Horas no último sábado (8). Na atração, ele falou sobre um tema de bastante dilema em sua vida, a vontade de se afastar das redes sociais. Com mais de 57 milhões de seguidores, o comediante contou que, mesmo fazendo muito sucesso, pensa dar um tempo do mundo digital.

"Todo dia. De manhã, às vezes, estou com uma opinião. Às vezes, à tarde já é outra. Vai amadurecendo os pensamentos", contou ele, arrancando risadas do público.

Durante a conversa, o famoso elogiou o time que o acompanha, disse como lida com as pausas na carreira.

"Eu também tenho uma turma toda que trabalha comigo, que é uma galera também que eu tiro férias e eles ficam doidos: 'Ai, meu Deus, vou fazer o quê?'. Aí eu arrumo já um show, faço um CD, crio uma equipe de boxe. Todo mundo começa a fazer o que não sabe, aprender aquilo que não sabe. Só não me fecho para as possibilidades", enfatizou.





Ele contou que aprendeu a lidar melhor com as críticas e os elogios.

"Eu parei também de me envaidecer com ‘você é muito bom’, ‘você é o melhor’ porque eu comecei a ter uma balança melhor para quando diziam ‘você não é nada’, ‘você não é ninguém’, ‘você não é artista’. Eu comecei a ficar no meio do caminho. Isso foi um conselho que recebi de uns indígenas num estúdio que eu fui", disse.

Whindersson ainda reiterou que, para preservar sua saúde mental, evita ler mensagens negativas.

"Se você não vê, não existe. É só bloquear o celular e sair fora. Quem quiser fala assim na tua cara: ‘Ei, mano, aquele negócio eu não gostei que tu falou’. Aí você fala: 'Pois sente aqui. Vamos conversar'. Vocês podem concordar em discordar ou então viram dois neandertais e sai se batendo no meio da rua", finalizou.