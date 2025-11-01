Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao tem investido em aulas de samba para fazer bonito a avenida. A atriz é musa do Salgueiro e desde quando anunciou a novidade, ela tem comparecido aos ensaios técnicos e na comunidade também.

Desta vez, ela compartilhou um vídeo em que exibe sua evolução desde quando começou a investir em aulas de dança para desfilar na avenida. "A vida por aqui @salgueirooriginal ❤️

Tem aula, projeto, quadra e muuuuuuito @carlinhossalgueiro_oficial", escreveu ela na legenda.





O vídeo não passou despercebido pelos seguidores que deixaram elogios. "É lindo ver tua dedicação, Bruna! Já está dando show, imagine no dia! 😍", observou uma delas. "Ansioso aqui para te ver brilhar no carnaval", escreveu um outro. "Coração explodindo de felicidade em ver sua dedicação, compromisso e respeito em representar o meu Salgueiro! 🎶 Ao visitar meus sonhos de faz de conta me desenhei criança, voltei a ser feliz! 🎵❤️👏", publicou um terceiro.

O enredo do Salgueiro para o Carnaval de 2026 é "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. O desfile celebrará o legado e a obra da artista, que faleceu em 2024 e contribuiu significativamente para o crescimento da escola.

Longe das telinhas

Conhecida pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador". Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do "Big Brother Brasil".