Instagram Correa expõe áudio de Ana Hickmann xingando funcionárias

Alexandre Correa voltou a provocar Ana Hickmann nas redes sociais nesta sexta-feira (7). O empresário publicou um áudio em que a apresentadora fala de forma ríspida sobre duas funcionárias e usa palavrões para criticar o comportamento delas.

Na legenda, Alexandre ironizou a atitude da ex-companheira e afirmou que era constantemente humilhado durante o relacionamento.

“Peço a atenção de vocês para esta mensagem que Ana Hickmann me enviou e vejam como ela me tratava de maneira cordial”, escreveu.

No áudio, Ana afirma que estava insatisfeita com a postura das funcionárias e cobra pontualidade e comprometimento.

“Não permito que a gente se preocupe, agora, com a conduta, com a cara de c* e o que for dessas duas. Me preocupo com a performance delas. É para entrar no horário, sair no horário, cumprir. Se não cumpriu, rua e vou buscar alguém”, diz a apresentadora.

Durante a gravação, a comunicadora continua o desabafo e reclama de que o tema estava tomando espaço em sua rotina.

“Isso não pode virar tema porque estou acordando e indo dormir com essas duas p***** sendo o negócio principal. Cometeram um erro? Aí é pontuado. Fez cara de c*, de dor de barriga? Não estou preocupada com isso. Cara de dor de barriga é quem está com fome”, afirmou.

Na publicação, Alexandre explicou que encontrou o áudio em um celular antigo, dentro de um grupo de WhatsApp com a ex-esposa e uma colaboradora.

“Essa sim era a mesma Ana se referindo a duas colaboradoras mulheres diante de um pequeno problema que se apresentava”, escreveu.

O empresário ainda disse que se sente aliviado por não conviver mais com situações como a que descreveu. “Levanto as mãos para o céu por ter recebido o livramento e não precisar ser humilhado por mensagens como essa durante o tempo que fui. Esse é o meu verdadeiro presente de aniversário”, finalizou.

Procurado pelo iG, a assessoria de Ana Hickmann disse: "A assessoria de imprensa de Ana Hickmann informa que o áudio divulgado é antigo e foi retirado de contexto. Por se tratar de um conteúdo distorcido e sem relação com a atual realidade, não haverá comentários adicionais sobre o assunto".