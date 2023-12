Reprodução Instagram - 26.12.2023 Eliezer mostra resultado de procedimentos estéticos

Ex-BBB e influenciador, Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para mostrar os resultados corporais que conquistou após ter se submetido a dois procedimentos cirúrgicos distintos: lipoaspiração e ginecomastia .



“Mudou muito? Invejosos dirão que foi lipo! E foi mesmo. A lipo me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar”, iniciou ele, através de um texto publicado no Instagram.



O influenciador ainda avalia que, fora os procedimentos cirúrgicos, ele também incluiu uma mudança de hábitos para chegar ao resultados que tem hoje. Isso não apenas em relação à alimentação, mas também na prática de exercícios físicos, como academia e corrida.



“Antes, treino era uma vez por mês. Hoje, virou rotina. Mesmo quando não consigo treinar, corro 5km diários. Enfim, encerrando 2023 bem feliz comigo e motivado para em 2024 continuar com esses bons hábitos”, declarou.

