Harrison Ford não poupou palavras quando o assunto foi o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Em entrevista ao The Guardian , antes de receber um prêmio de liderança em conservação, no Field Museum , de Chicago. O ator veterano mundialmente celebrado pelas franquias de Star Wars e Indiana Jones , detonou o presidente por sua ignorância em relação às mudanças climáticas e pelo desmantelamento das políticas climáticas do atual gabinete de governo.
"[Trump] não tem políticas, só caprichos. Isso me assusta demais", disse Ford à publicação. "A ignorância, a arrogância, as mentiras, a perfídia. [Trump] sabe o que está fazendo, mas é um instrumento do status quo e está ganhando dinheiro a rodo, enquanto o mundo vai para o buraco. É inacreditável. Não conheço nenhum criminoso maior na história."
Apenas no mês passado, o presidente Donald Trump disse às Nações Unidas que a mudança climática é "a maior farsa já perpetrada contra o mundo", acrescentando: "Se vocês não se livrarem dessa farsa verde, seu país vai fracassar. Vocês precisam de fronteiras fortes e fontes de energia tradicionais se quiserem voltar a ser grandes."
Conforme relatado pelo The Guardian : “Trump começou a desmantelar as proteções climáticas e de qualidade do ar, interrompeu projetos de energia limpa, incentivou as empresas de petróleo e gás a ‘perfurar, perfurar, perfurar’ em busca dos combustíveis fósseis que estão superaquecendo o planeta, demitiu centenas de cientistas enquanto apagava seus trabalhos e até proibiu menções a ‘mudanças climáticas’ e ‘emissões’ dentro do governo.”
“Eu sabia que isso ia acontecer, venho pregando sobre isso há 30 anos”, disse Harrison Ford sobre as mudanças climáticas e o aumento de desastres relacionados ao clima. “Tudo o que dissemos sobre as mudanças climáticas se concretizou. Por que isso não é suficiente para alarmar as pessoas a ponto de fazê-las mudar seus comportamentos? Por causa do status quo arraigado.”
“Ele está perdendo terreno porque tudo o que ele diz é mentira”, acrescentou Ford sobre Trump, antes de mudar para uma mensagem de otimismo. “Estou confiante de que podemos mitigar [as mudanças climáticas], que podemos ganhar tempo para mudar comportamentos, criar novas tecnologias e nos concentrar mais plenamente na implementação dessas políticas. Mas precisamos desenvolver a vontade política e a sofisticação intelectual para perceber que nós, seres humanos, somos capazes de mudar. Somos incrivelmente adaptáveis, somos incrivelmente inventivos. Se nos concentrarmos em um problema, na maioria das vezes, podemos resolvê-lo.”