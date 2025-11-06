Reprodução/ Instagram @mulhermelao Mulher Melão

Renata Frisson, popularmente conhecida como Mulher Melão, surpreendeu os fãs na última quarta-feira (5), quando usou as redes sociais para publicar alguns registros de biquíni. A celebridade ainda ganhou elogios dos internautas.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3 milhões de seguidores, ela usava um traje de banho laranja neon. Após renovar o bronzeado, ela ainda contou aos fãs que iria praticar pole dance.





"Sem filtros", disse na legenda da publicação. "Linda", disse uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa", comentou uma segunda. "Eu faria tudo para ter esse corpo, menos comer certo e treinar na academia", ironizou uma terceira.

"As preparações para o Carnaval já começaram pelo visto", opinou uma quarta. "O tempo passa e ela continua igual, parece que não envelhece", afirmou ainda uma quinta seguidora de Renata. Por fim, uma sexta disse: "Está igual uma princesa".

Vem aí...

No Carnaval 2026, Melão se encarregará da direção da seleção de musas da Acadêmicos do Salgueiro. Ela foi escolhida pelo presidente André Vaz para assumir o cargo, que se destaca justamente pela escolha das novas personalidades que representarão a agremiação nos desfiles.

Em edições carnavalescas anteriores, Renata Frisson já chegou a se arriscar como sereia, representando a escola Vila Isabel. A trajetória da influenciadora ainda é marcada pelo período em que foi rainha da bateria da Lins Imperial e musa da Grande Rio.

Quem é?

Renata Frisson é o nome artístico de Cristina Célia Antunes Batista. A brasileira nasceu em Santa Catarina e se tornou conhecida pela atuação como musa de Carnaval e também como dançarina. O apelido, "mulher melão", foi dado em referência ao volume dos seios da influencer. Ao decorrer da trajetória profissional, já tentou carreira política e musical.