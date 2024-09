Reprodução/Instagram Mulher Melão exibe corpo sarado em biquíni fio-dental

A influenciadora digital Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão , listou algumas experiências mais inusitadas que vive com a criação de conteúdo adulto .



A modelo de 37 anos relata que alguns de seus clientes e fãs fazem alguns pedidos inusitados e que, dependendo do que for, ela realiza. "Já me pediram para enviar um pote com saliva. Foi um dos mais estranhos que já recebi. Teve um que quis que eu gravasse um vídeo com o pé sujo de creme de avelã. Eu achei engraçado, mas aceitei", disse em entrevista à Quem.

"Uma vez me pediram para me fantasiar de Xuxa. Achei bem inusitado, mas entendi que eles gostam dessa mistura de fantasia com sensualidade", afirma Renata, que diz levar com bom humor os pedidos.

Entretanto, um dos mais requisitados são a compra de calcinhas usadas: "Muita gente pede isso, já virou algo comum," disse.

A influenciadora compareceu ao primeiro fim de semana do Rock in Rio e comentou como é regrada sua dieta fitness para manter o corpão: "Afinal de contas, a gente malha, a gente se ferra para poder botar pra jogo. Estou provando que não sou aquela mulher que só malha durante o Carnaval. Malho o ano todo".

