Renata Frisson, de 37 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (18) para compartilhar alguns cliques que fez durante uma viagem ao Chile . A influenciadora chamou atenção dos fãs pelos registros ousados enquanto posava de biquíni.





"Momentos maravilhosos no Chile", escreveu ela como legenda do álbum de fotos que publicou no Instagram. Seguida por mais de três milhões de fãs, Mulher Melão recebeu vários elogios dos fãs, que destacaram a boa forma física da celebridade, que abriu uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.





"Você é perfeita e linda demais", escreveu um internauta. "Maravilhosa", acrescentou um segundo. "Minha rainha", declarou outro. "Pensei que você tinha tatuagem", se surpreendeu um quarto. "Musa", prosseguiu uma quinta. "Que mulher perfeita é essa?", comentou ainda uma sexta.





Em um dos registros, Frisson surge com um colete vermelho, em outro, aparece com fio-dental preto. O álbum conta ainda com fotos da influenciadora renovando o bronzeado de biquíni turquesa.

Quem é ela?

Renata Frisson se chama Cristina Célia Antunes Batista. A brasileira nasceu em Santa Catarina e se tornou conhecida pela atuação como musa de Carnaval e também como dançarina. O apelido, "mulher melão", foi dado em referência ao volume dos seios da influencer. Ao decorrer da trajetória profissional, já tentou carreira política e musical.