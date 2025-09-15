Reprodução/Instagram/@pasquim Marcos Pasquim comenta sobre profissão da filha

Marcos Pasquim contou que não deixou sua filha, Alicia Kherlakian Pasquim, se tornar atriz. Ele explicou que a jovem quis seguir a profissão ainda criança, mas sua experiência em Chiquititas (1998) o fez não permitir que ela entrasse para o mundo da dramaturgia. "Criança tem que ser criança", afirmou.

Atualmente com 21 anos, Alicia estuda moda. No entanto, o ator revelou que ela queria ingressar na televisão desde cedo. "Ela quis ser atriz com cinco anos. Eu disse que não, achei cedo. Já trabalhei com crianças em Chiquititas e, embora eu saiba que não posso generalizar, criança tem que ser criança", disse.

"É uma profissão muito difícil, não é bolinho. Depois dos 14, tudo bem. Agora, com 21, ela pode se dedicar à vontade", completou. Segundo o artista, o desejo de Alicia de atuar ainda existe, mesmo que ela esteja seguindo um caminho diferente.

Atualmente no ar na novela das sete da Globo, Pasquim destacou que não tem projetos definidos para após o fim da trama, mas pretende aproveitar o tempo livre ao lado da família - especialmente com a filha, com quem afirmou conviver pouco.

Para ele, as pausas são fundamentais para manter a saúde mental em dia. O ator foi diagnosticado com agorafobia, transtorno de ansiedade que envolve o medo de estar em locais ou situações dos quais seria difícil escapar.

"Foi um burnout, um excesso de trabalho que, acho, engatilhou essa agorafobia - um princípio de pânico. Na época, não se falava muito sobre isso. Antes dos remédios, tive uma crise dentro de um avião… Foi muito difícil", contou em entrevista à Coluna Play.

Ele reitera que foi um período intenso, em que emendou Chiquititas, Uga Uga (2000), O Quinto dos Infernos (2002) e Kubanacan (2003). Desde então, passou a refletir sobre a importância de evitar gatilhos que possam levá-lo a sentir ansiedade novamente.

"Fiz Kubanacan medicado. Depois, os anos foram passando e fui desmamando [a medicação], mas precisei fazer mudanças na minha vida. Por exemplo, eu gostava de montanha-russa, hoje prefiro não. Não quero esse gatilho, mesmo estando curado. Sou atento à questão", relembrou o famoso sobre esse período tenso em sua vida.