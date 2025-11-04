Instagram "Barbie Humana" é encontrada morta em São Paulo, aos 31 anos

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “ Barbie humana ”, morreu aos 31 anos em São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como morte súbita. O corpo foi encontrado no domingo (2), em uma casa localizada na Rua Sepetiba, na Lapa, zona oeste da capital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após um homem relatar que a influenciadora adormeceu e não se movia mais. O Samu prestou os primeiros socorros, mas Bárbara já estava sem vida. O óbito foi constatado às 21h07.

De acordo com nota enviada ao iG Gente pela Secretaria de Segurança Pública, o caso é investigado pelo 7º Distrito Policial (Lapa). A equipe da unidade colhe depoimentos e analisa registros, imagens e documentos. Exames necroscópico e toxicológico foram solicitados e devem apontar as causas da morte.

Ainda conforme o boletim, o homem que chamou a polícia é defensor público e relatou que passou o dia com Bárbara. Ele contou que os dois consumiram substâncias ilícitas, e que ela tossiu várias vezes antes de adormecer. Ao perceber que a influenciadora não respirava, ele ligou para o Samu e iniciou manobras de reanimação até a chegada da equipe médica.

O documento também informa que Bárbara apresentava ferimentos no olho e nas costas. A investigação apura se as lesões têm relação com a causa da morte. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou conclusões preliminares.

Bárbara acumulava mais de 344 mil seguidores no TikTok e 54 mil no Instagram, onde se apresentava como “ Boneca Desumana ”. Ficou conhecida por investir cerca de R$ 300 mil em cirurgias plásticas para se aproximar da aparência da boneca Barbie, incluindo cinco rinoplastias e preenchimentos corporais.

Amigos e seguidores lamentaram a morte nas redes sociais. O empreendedor James Rocha escreveu: “ Ai, minha amiga. Ainda me custa acreditar que você se foi. Tão linda, tão jovem, com uma alma tão cheia de amor. [...] Você sempre vai ser parte de mim. Jamais será esquecida. Te amo, Baa para sempre .”

Outros internautas também expressaram tristeza pela notícia. “ Não acredito. Que tristeza, meu Deus ”, escreveu uma seguidora. “ Meus sentimentos ”, comentou outra.