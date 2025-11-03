Reprodução/Internet Fantástico marcou 18,1 pontos e cresceu 18% em audiência

Apenas uma semana depois de ter emplacado o seu segundo pior desempenho do ano, o Fantástico conseguiu ir para a outra ponta da tabela. Turbinado pela ausência do Domingo Espetacular, que teve sua exibição antecipada para a transmissão de um jogo do Campeonato Brasileiro, e beneficiado pela cobertura da operação policial no Rio de Janeiro, o Show da Vida emplacou sua 2ª melhor performance de audiência em 2025.

O programa da Globo ficou apenas três décimos atrás de seu melhor índice neste ano. Os números consolidados de ibope da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que o Fantástico de 2 de novembro cravou média de 18,1 pontos, assegurando a preferência de 30,2% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 20h29 e 23h26.

Com um pico de 20,8 às 21h38, o jornalístico da Globo teve 18% mais público do que nos últimos quatro domingos, e só não desbancou a edição de 20 de julho (18,4) no ranking de maiores audiências do programa em 2025.