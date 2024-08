Foto: Divulgacao Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini apresentam 'A Música de Minas' em SP





Três grandes nomes da música brasileira, Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini apresentarão o show A Música de Minas em São Paulo , no dia 11 de agosto no Espaço Unimed .

No palco, os lendários artistas brasileiros vão comemorar os 50 anos de um dos maiores movimentos culturais do nosso país, o Clube da Esquina .





Os ingressos, que custam entre R$ 100 e R$ 420 , podem ser adquiridos no site da Ticket360 ou nas bilheterias do local (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda).



A música de Minas Gerais , celebrada pelos quatro cantos do mundo, ganhou vitrine ímpar no início dos anos 1970 com o lançamento da pérola Clube da Esquina (1972), álbum que consagrou Milton Nascimento, Lô Borges e revelou

uma safra primorosa de compositores e letristas do estado.

O disco, considerado um dos melhores da música brasileira de todos os tempos, traz parcerias também com Beto Guedes e abriu caminho para artistas como Flávio Venturini, Tavito, Toninho Horta, Wagner Tiso e diversos outros grandes

nomes da nossa cultura.

A história cuidou de guardar um lugar muito especial para todos estes ícones que hoje são celebrados no Brasil e mundo afora. E foi pensando justamente nisso que surgiu o desejo de reunir três das maiores referências dessa preciosa geração no mesmo palco.

O show 50 anos da música de Minas , que conta com shows de Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini , estreou em Juiz de Fora em maio de 2023 e já passou por Porto Alegre, Vitória, Belo Horizonte e São Paulo e 16 de março no Rio de Janeiro com casa lotada novamente.

O projeto, idealizado por Barral Lima , visa não somente celebrar a obra-prima que estes artistas deixaram como marca na história musical do país, como também destacar as parcerias entre eles e suas novas composições.

O cantor e compositor Lô Borges traz para esta apresentação enormes sucessos como Paisagem na Janela, Trem Azul, Quem sabe isso quer dizer amor , além das canções de mais novo álbum Não me espere na estação .

Beto Guedes , autor de clássicos como Amor de Índio, Sol de Primavera e parceiro de Lô na inesquecível Equatorial , rememora seus 50 anos de carreira que marcaram gerações.

Já Flávio Venturini , autor de hits como Todo azul do mar, Te amo espanhola e Criaturas da Noite apresenta as canções que fizeram da sua história uma das mais celebradas da música brasileira, além de novas composições que seguem encantando todo o país.