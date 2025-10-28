Reprodução/ YouTube - Dia TV Erick Jacquin no "De Frente com a Blogueirinha"

Erick Jacquin, jurado do "MasterChef" na Band, reacendeu uma polêmica que marcou o universo dos realities shows brasileiros nos últimos dias. Nesta segunda-feira (27), durante participação no videocast "De Frente com Blogueirinha", ele deu uma "alfinetada" na atração de culinária exibida na Globo.

"Um reality?”, questionou Blogueirinha. “MasterChef”, respondeu Jacquin. “Um reality com audiência?”, voltou a perguntar a apresentadora. Sem fugir da resposta, Erick rebateu: “MasterChef da Globo”.

As declarações repercutiram em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. "O Jacquin tá errado? O reality da Globo parece uma cópia do 'Masterchef'.", disse um. "Depois da Globo alfinetar, chegou a vez do Erick rebater", acrescentou outro.

Relembre

A celeuma começou no dia 14 deste mês, durante o Up Front, quando Renata Vanzetto exaltou a audiência do "Chef de Alto Nível" em comparação com os baixos índices do reality da concorrência: "Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do 'MasterChef' juntas".

O discurso dividiu opiniões entre os espectadores, principalmente pela relevância da competição gastronômica da Band, que acumula fãs ao redor de todo o Brasil. Após várias críticas, Vanzetto, que é jurada do "Chef de Alto Nível", veio a público se desculpar.

"Ontem participei com meus colegas do Upfront, evento anual que a Globo faz para anunciar a grade de programação do ano seguinte e apresentar resultados e performance ao mercado publicitário, marcas e patrocinadores. Nessa ocasião, vários artistas da emissora apresentam números e dados, isso é algo comum nesse tipo de evento de negócios", afirmou na web.

"Não enxerguei nenhum contexto de desdém. Mas, entendendo o incômodo causado, fiz questão de vir aqui explicar para vocês. Me senti muito mal com essa repercussão, porque se tem uma coisa que não faço é desdenhar de nada nem de ninguém. Não sou essa pessoa. Fica aqui então meu pedido de desculpa e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui para frente. Vivendo e aprendendo", concluiu na ocasião.