Reprodução/ Instagram @maumeirelles Maurício Meirelles

Maurício Meirelles, de 41 anos de idade, usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para se pronunciar sobre a recente polêmica protagonizada por ele. Desde sábado (24), o humorista está sendo criticado pelo público.

Isso porque ele interrompeu um show de stand-up, no último sábado (24), no Shopping Eldorado, em São Paulo. A justificativa do comediante foi ter misturado bebida alcoólica com remédio para insônia. Muitos espectadores pediram reembolso por conta da situação.





"Fala, meu povo. Que cagad*, hein? Deixa eu explicar o que aconteceu. Ontem, não vim aqui falar nada publicamente, porque, sinceramente, passei o dia inteiro mandando mensagem para a galera. Muita gente que foi ao meu show no Shopping Eldorado, no sábado, ficou preocupada, chateada, e tentei responder o máximo possível", começou.

"Mandei vários áudios, conversei com bastante gente. Foi uma troca muito legal, aliás. A maioria das respostas foi bem positiva, o que me deixou aliviado", acrescentou ele. A estimativa é de que, pelo menos, 700 pessoas tenham comparecido ao evento.

"Então, tô fazendo esse vídeo para explicar de forma geral. Você deve estar pensando: 'O que aconteceu, Maurício?' Cara, é basicamente o seguinte: essas pessoas foram ao meu show… e eu não. Esse é o resumo", explicou.

Ressarcimento

Por fim, Meirelles admitiu que "desdenhou" da orientação médica em não misturar a medicação com bebidas alcoólicas. O humorista ainda frisou aos espectadores que eles serão ressarcidos, já que o show foi interrompido.

"Estou tomando um remédio para insônia, que não pode ser misturado com álcool. Desdenhei disso, infelizmente misturei, e o efeito foi potencializado. Deu esse chabu todo", prosseguiu.



"Antes de subir no palco, bateu, potencializou e eu não consegui executar o show. Aí tive que cancelar. Isso nunca aconteceu. Nunca fiz isso. Aconteceu essa situação chata. Muita gente ficou frustrada, mas obvio que o show cancelado as pessoas vão ter direto à restituição", c oncluiu.