Reprodução/ Instagram @paulinhaleittee/ @estudiothamiandrade Paulinha e Dakota com os filhos: Ethan e Luz

Paulinha Leite, de 38 anos, usou as redes sociais neste domingo (2) para anunciar aos fãs que Ethan, um dos filhos gêmeos dela, recebeu alta hospitalar. Ele e Luz, frutos da relação com Dakota Ballard, nasceram no dia 25 de outubro, de forma prematura.

O recém-nascido passou oito dias internado na Unidade Intensiva da maternidade. Antes disso, a ex-BBB foi internada após exames identificarem complicações de crescimento intrauterino, o que prejudicou a continuidade da gestação.





Depois do parto antecipado, Luz não teve necessidade de ser encaminhada para a UTI e ficou com a matriarca no quarto. O diagnóstico do outro bebê, contudo, mostrava que ele estava recebendo nutrientes e oxigênio de forma insuficiente. Por isso, ele precisou ser supervisionado.

"Agora com os meus dois filhos em casa! Sim! Deu certo! O Ethan teve alta da UTI depois de longos oito dias", escreveu ela ao anunciar a alta do filho no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,5 milhão de seguidores.

"Dia 25 de outubro de 2025 foi o mais incrível da minha vida. Olhar vocês pela primeira vez e sentir o cheirinho foi mágico e indescritível. Sempre tive a curiosidade sobre o 'tal amor' que todo mundo fala. Hoje eu posso dizer que não é nem de perto o que imaginei. É sublime e extraordinário", afirmou ela ao falar da maternidade.

Orações

Paulinha manteve uma comunicação próxima com os fãs durante todo o período em que Ethan esteve internado. Por meio das redes sociais, ela aproveitou para agradecer não apenas as mensagens de apoio que recebeu, mas também as orações feitas pelos internautas.

"Oi, gente, aparecendo por aqui novamente. Primeiro, para agradecer todas as mensagens que venho recebendo, todas as orações que vocês estão fazendo pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, por mim", disse na ocasião.

