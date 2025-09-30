Reprodução/Instagram/@tomaszewsk Saiba quem éMarcela Tomaszewski

Dado Dolabella, de 45 anos, após ser flagrado em um cinema do Rio de Janeiro com uma "loira misteriosa", apareceu nas redes sociais da modelo Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Em um story publicado por ela, a empresária chegou a mostrar o ator preparando uma refeição em clima de romance.

Marcela compartilhou com seus seguidores momentos do fim de semana ao lado do artista. Em vídeos, ela exibiu um projeto de filme que eles realizaram com alguns amigos.

O romance dos dois tem chamado muita atenção das redes sociais. O ator chegou a comentar em um dos posts da amada no Instagram.

"Esse clique tá com cheiro de fim de semana tranquilo… dá até vontade de respirar fundo só de ver", disse Dolabella.





Quem é Marcela Tomaszewski?

Marcela Tomaszewski é modelo e já viajou o mundo a trabalho. Nas passarelas, venceu o Miss Universe Gramado 2025 e também disputou o Miss Universe Rio Grande do Sul, embora não tenha levado a faixa. Em 2015, aos 18 anos, foi eleita Miss Mundo Porto Alegre.

Além da carreira como modelo, Marcela é empresária: ela é fundadora e CEO da marca de biquínis Jae Beachwear. Em suas redes sociais, compartilha diversos momentos de viagens internacionais, trabalhos como modelo e divulga sua grife. Apesar de ter mostrado Dado em seus stories, ainda não publicou nenhuma foto com ele no feed do Instagram.

Ela fala inglês e espanhol, e também tem conhecimento em italiano. Sempre exibe um ar moderno ao compartilhar suas viagens lifestyle, revelando um lado cosmopolita de quem transita com naturalidade pelo universo da moda.

Marcela e Dado foram flagrados juntos na última quarta-feira (24), no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, onde foram vistos entrando juntos no cinema.

O flagra ocorreu poucos dias antes de Dolabella deixar de seguir sua ex-namorada, Wanessa Camargo, nas redes sociais, após a filha de Zezé di Camargo ter sido fotografada abraçada com o ator Allan Souza Lima.

Viagem em clima de romance

O novo casal chegou a viajar junto para a Chapada dos Veadeiros (GO). O que chamou a atenção do público foi o destino escolhido, já que o artista fez a mesma viagem com a ex-namorada, Wanessa Camargo.

Eles chegaram a se hospedar no mesmo chalé e na mesma pousada que ele havia visitado anteriormente. O nome da propriedade, Macela, parecido com o da modelo, virou alvo de brincadeiras entre os dois no Instagram.