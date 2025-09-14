Reprodução/Internet Ticiane Pinheiro nega convite da Globo e diz se divertir com boatos

Ticiane Pinheiro afastou os rumores de que estaria prestes a trocar a Record pela Globo. Durante conversa com jornalistas no The Town, a apresentadora garantiu que não recebeu convite da emissora carioca.

“Não teve convite. A gente lê, a gente se diverte, a gente dá risada, mas não teve nada, não. Eu trabalho há muitos anos também na Record e sou muito feliz. O que eu quero é fazer meu trabalho bem feito, independente de qual lugar”, afirmou a comunicadora.

As especulações sobre uma possível ida depara a Globo ganharam força após César Tralli, seu marido, ser anunciado como novo âncora do Jornal Nacional. A mudança dele para o Rio de Janeiro levanta dúvidas sobre a rotina familiar.

Dinâmica familiar

“É claro que uma família unida vai querer ficar unida, mas nesse momento, o César está indo e vai vir todo final de semana ficar com a gente”, explicou a apresentadora da, que começou a carreira aos oito anos.

Ticiane Pinheiro também contou que Raphaella, filha que teve com Roberto Justus, terá liberdade para decidir se continuará em São Paulo ou se a acompanhará caso a mudança para o Rio aconteça.

“Ela está no mesmo colégio desde os três anos de idade, se forma em 2027. Se for morar com o pai e eu for para o Rio, ela ficaria todo final de semana comigo. Se ela for comigo, todo final de semana com o pai. A gente está deixando todo mundo muito à vontade até tomar essa decisão. Eu deixo ela à vontade para decidir, acho que ela já é madura, ela tem os amigos dela, tem a rotina dela”, disse.