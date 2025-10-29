Instagram Tudo o que sabemos sobre a festa à fantasia de Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madri

Virginia Fonseca e Vini Jr. realizaram uma grande festa de Halloween nesta quarta-feira (29), em Madri, na Espanha. O evento marcou a primeira celebração pública do casal desde que assumiram o namoro na terça-feira (28). A influenciadora e o jogador reuniram amigos, familiares e diversos famosos para a comemoração temática.

Virginia compartilhar alguns registros no Instagram. A influenciadora surgiu caracterizada como Cruella de Vil enquanto os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, apareceram vestidos de dálmatas. Vini Jr. apostou em uma fantasia de palhaço macabro.

O jogador reagiu à publicação da influenciadora com três emojis apaixonados. “ Ah, meu Jesus, a carinha da Floflo! ”, escreveu o influenciador Álvaro. “ Amei muitoooo ”, comentou outro seguidor. “ Você está PERFEITA! ”, destacou uma internauta.





Famosos, polêmicas e convidados inusitados marcaram a noite

Entre os convidados da festa estavam a influenciadora Tainá Castro, o jogador Éder Militão, colega de equipe de Vini Jr. no Real Madrid, e Duda Freire, melhor amiga de Virginia. A mãe da empresária, Margareth Serrão, também participou do evento ao lado dos netos.

A noite contou ainda com a presença de Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Ela apareceu acompanhada da namorada, Jessika Losi, fantasiadas de ketchup e mostarda.

Outra presença que gerou repercussão foi a de Endrick e Gabriely Miranda. O casal escolheu fantasias inspiradas em Chucky, o boneco assassino, e acabou sendo criticado por internautas que questionaram a coerência da escolha com a fé evangélica dos dois. Após os comentários negativos, Gabriely limitou as interações em sua publicação.