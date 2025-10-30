Reproduçao TV Globo Linn da Quebrada no 'Fantástico'

Linn da Quebrada comentou nesta quinta-feira (30) se aceitaria retornar ao Big Brother Brasil em 2026, edição que deve reunir ex-participantes de temporadas passadas. A cantora afirmou que toparia participar novamente, mas destacou que o momento atual não permite esse retorno.

A declaração foi dada em entrevista ao Portal Leo Dias. Linn afirmou que guarda boas lembranças do confinamento e considera o reality uma experiência única, mas explicou que está focada em novos projetos e desafios pessoais.

“ Eu voltaria. Não nesse momento, mas voltaria porque é uma experiência transformadora, uma experiência única. Eu amei ter participado, foi realmente uma das experiências mais malucas e transformadoras da minha vida ”, afirmou a artista.

A ex-BBB explicou que prefere não se envolver novamente com o programa por estar em outra fase. “ Acho que agora, não. Agora eu estou vivendo outras coisas e quero me propor a viver outras coisas também ”, declarou.

Nos últimos meses, Linn passou por um período delicado, com internação por depressão e uso abusivo de substâncias. Em maio, ela fez um desabafo nas redes sobre a importância de cuidar da saúde mental e criticou o ambiente que, segundo ela, contribuiu para o agravamento da situação.

“ A gente vive em uma sociedade, principalmente em São Paulo, principalmente nós, da comunidade, muito marginalizados, em que é naturalizado o uso de substâncias, inclusive o álcool ”, disse.

Ela também refletiu sobre o processo de superação e autoconhecimento. “ Saber finalizar é uma arte, porque é saber matar a si mesma e lidar com o luto, porque é algo que vira um hábito, rotina, a repetição de uma cena que nunca termina, ela recomeça todos os dias, e a gente não percebe que recomeçou uma nova cena ”, afirmou.