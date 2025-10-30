Instagram Tudo o que sabemos sobre a festa à fantasia de Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madri

Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, se pronunciou nesta quinta-feira (30) após receber críticas por participar da festa de Halloween promovida por Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madri, na Espanha. A modelo, que se declara evangélica, foi alvo de comentários nas redes sociais que questionaram a compatibilidade entre sua fé e a celebração.

Em publicações nos stories, Gabriely explicou que a participação na festa não interfere em suas crenças.

“ Minha fé está firmada em Jesus Cristo, não em datas, símbolos ou tradições humanas. O que define minha vida espiritual é o meu relacionamento diário com Deus, a forma como amo, perdoo, sirvo e vivo conforme os ensinamentos de Cristo ”, afirmou.

A modelo também explicou que manter uma vida espiritual saudável depende das ações, e não das aparências.

“ Participar de uma festa, vestir uma fantasia ou brincar em uma data não apaga minha fé nem me afasta de Deus, porque sei quem sou e em quem creio. A Bíblia me ensina a ter discernimento, e é com esse discernimento que eu escolho o que fazer, sempre com o coração em paz diante do Senhor ”, explicou.

Críticas e polêmica com fantasia de Chucky

Durante a festa de Halloween de Virginia e Vini Jr., Gabriely e Endrick escolheram fantasias inspiradas em Chucky, o boneco assassino dos filmes de terror. A escolha gerou grande repercussão nas redes sociais, com seguidores questionando se o casal deveria se envolver em um evento com essa temática. “ Tu não é cristã, mulher? ”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “ Amo vocês, mas por serem evangélicos, pegou pesado. Chucky é demoníaco… ”.

Após os comentários negativos, Gabriely limitou as interações na publicação que mostrava o look da festa. Em outro trecho do desabafo, a influenciadora destacou que o verdadeiro cristianismo está nas ações diárias.

“ O verdadeiro cristianismo está no amor, na fé e nas ações do nosso dia a dia, que refletem o caráter de Cristo, não em julgamentos sobre costumes ou tradições que não têm poder espiritual sobre quem vive guiado pelo Espírito Santo ”, disse.

Gabriely encerrou a mensagem pedindo respeito e paz aos seguidores. “ Minha vida pertence a Deus todos os dias, e é isso que realmente importa. É assim que eu creio e sigo em paz. Tenham paz também e que Deus abençoe ”, concluiu.