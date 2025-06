Reprodução Gabriely Miranda posta indireta após casamento surpresa com Endrick

A influenciadora digital Gabriely Miranda, de 22 anos, revelou nesta segunda-feira (16) que fez uma tatuagem em homenagem a Endrick antes de se casar com o jogador. A modelo, que mora em Madri desde a união com o atleta do Real Madrid, mostrou o desenho em um vídeo publicado no TikTok.

Gabriely contou que gravou a inicial do então namorado no dedo ainda durante o namoro. “ Tenho o nome do meu marido no meu dedo. Fiz enquanto a gente namorava ainda, meio louca, né? Mas fiz ”, contou.

A ex-estudante de Nutrição explicou que, a princípio, faria apenas a letra “ E ”, mas cogitou outras letras para não chamar atenção se o relacionamento terminasse.

“ Primeiro eu ia fazer só um ‘E’, que aí, sei lá, né? Deus me livre acontece alguma coisa, a gente não era casado ainda… Eu ia fazer nos outros dedos ‘D’, ‘U’, ‘S’, sabe? (risos). Mas acabou ficando tudo aqui no fim ”, disse.

A modelo detalhou que possui 18 tatuagens espalhadas pelo corpo. A maioria dos desenhos foi feita por seu irmão, que é tatuador profissional. Entre as imagens, estão uma rosa no pescoço, frases em inglês, datas marcantes e símbolos pessoais.

Símbolos de recomeço, família e fé

Segundo Gabriely, quase todas as tatuagens estão do lado direito do corpo, já que, como modelo, costuma posar mais com o lado esquerdo. A exceção é a primeira tatuagem, feita no pé esquerdo, que ela definiu como “ desastre ” e cobriu com um desenho de galho.

Ela também tatuou o aniversário da sobrinha, os anos de nascimento dos pais, o signo de Sagitário, a palavra “ Yeshua ” e duas borboletas. Uma delas, vermelha, representa recomeço. A outra, menor, aparece como símbolo complementar.

Outros detalhes incluem as frases “ Love More ” (ame mais) e “ Love ” escrita em vermelho. Os desenhos refletem momentos pessoais e significados afetivos, incluindo a fé cristã, a família e etapas importantes da vida.

@gabrielymiiranda Não se incomodem comigo mexendo no cabelo por favor! Ele também estava me incomodando muitooooo ♬ som original - Gabriely





Gabriely e Endrick oficializaram o casamento em 16 de setembro de 2024. O casal iniciou o namoro em outubro de 2023 e ficou conhecido nas redes por compartilhar um “contrato de namoro” com regras bem específicas.

No documento assinado, os dois se comprometiam a evitar palavras como “ hum ”, “ ok ”, “ aham ”, “ tá ”, “ beleza ”, “ kkk ”, “ jaé ” e “ confia ”.